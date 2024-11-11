بلدية عجمان تحصل على شهادة «مؤسسة حكومية مبتكرة»

حصلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على شهادة «مؤسسة حكومية مبتكرة - CGInO» من المعهد العالمي للابتكار، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الإمارة تحرز هذه الشهادة.

تسلم الشهادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، حيث تم تكريم الكوادر المؤهلة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، تقديراً لجهودهم في تطبيق الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على دور مركز عجمان X وفريق العمل المتخصص، مؤكداً أن هذه الشهادة تمثل تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة في مجال الابتكار.

ويعكس هذا الإنجاز التزام دائرة البلدية والتخطيط بتحقيق التطور المؤسسي المستدام بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع مبتكر وذكي في إمارة عجمان.