عبدالله المري يؤكد أهمية التدريب في تطوير عمليات شرطة دبي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية التدريب في تطوير العمليات المركزية للقيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، وذلك اعتماداً على خطط تدريب استراتيجية علمية تستشرف متطلبات المستقبل وتسهم في تطوير المورد البشري، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتدريب تسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي عبر رفع مستوى الكفاءة للعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، ليتمكن من تحقيق الجاهزية الدائمة، ومواكبة التطورات العالمية، والعمل على اكتساب المعارف التي تساهم في مكافحة الجريمة والتعرف على أشكالها وصورها قبل حدوثها، والتعرف على أساليبها المتطورة باستمرار.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري للإدارة العامة للتدريب ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد محمد عتيق ثاني نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على مشاريع الإدارة العامة للتدريب والخطة الاستشرافية 2040، ومحاور خطة التدريب السنوية الخاصة بالجانب المروري والجنائي والإداري والأمني، والأزمات والكوارث، والمشاريع المستقبلية، وناقش خطة التدريب السنوية للعام المقبل، وأهمية البرامج التدريبية المصممة بناءً على احتياجات شرطة دبي، وجعلها عملية متكاملة تخرج أفراداً أكفاء قادرين على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم في مسار عملهم اليومي.

كما اطلع القائد العام لشرطة دبي على إحصائيات المستفيدين من البرامج التدريبية للعام 2023، وأبرز الاعتمادات المحلية والدولية للإدارة.