ولي عهد عجمان يحضرأفراح النعيمي والعويس

حضر سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ ناصر بن عبد العزيز بن علي النعيمي إلى كريمة عبد الله بن محمد بن سالم العويس، أمس، بمجلس ضاحية مويلح ـ الشارقة.

وهنأ سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.