طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 20:07 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:38 .

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والمد الثاني عند الساعة 05:57 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والجزر الثاني عند الساعة 23:22 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 80 30

دبي 33 22 80 30

الشارقة 35 21 80 25

عجمان 33 23 85 30

أم القيوين 32 21 85 35

رأس الخيمة 34 19 85 30

الفجيرة 33 25 75 30

العـين 35 22 85 25

ليوا 36 19 90 25

الرويس 33 23 90 35

السلع 32 21 90 40

دلـمـا 31 24 90 50

طنب الكبرى 31 29 55 50

طنب الصغرى 31 29 55 50

أبو موسى 31 29 80 50