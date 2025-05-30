لا تفوّتوا التخفيضات السنوية المستمرّة لدى "مفروشات الحذيفة"





"مفروشات الحذيفة"، العلامة التجارية الرائدة في عالم قطع الأثاث والمفروشات المنزلية الفاخرة في المنطقة، تواصل حملتها السنوية التي يترقّبها الجميع "تسوّقوا التخفيضات". تأتي هذه الحملة في التوقيت المناسب تماماً لتمنح عملاء "الحذيفة" الفرصة المثالية لتجديد المساحات الداخلية في بيوتهم، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره الجميع للاستمتاع باللقاءات التي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء. تستمرّ هذه التخفيضات المذهلة حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل عروضاً حصريةً على أحدث المجموعات التي تشتهر بها هذه العلامة التجارية المعروفة بتقديمها قطع أثاثٍ تنفرد بأناقتها الخالدة وتصاميمها الرائعة وجودتها العالية والحِرفية الاستثنائية في تنفيذها.

في سياق احتفالها الدائم بروعة التصاميم، تستضيف "مفروشات الحذيفة" عطلة نهاية أسبوعٍ رائعة حافلة بالتخفيضات الكبرى، من 30 مايو حتى 1 يونيو، حيث يمكن للعملاء على مدار هذه الأيام الحصول على القطع المفضّلة لديهم ضمن تشكيلةٍ مختارة من المفروشات العصريّة وقطع الديكور المبتكرة والأكسسوارات المنزلية المميزة، مع خصوماتٍ مذهلة تصل حتى 80%.

يسري هذا العرض المبهر عبر الموقع الإلكتروني وفي متاجر "مفروشات الحذيفة". إذا كنتم ترغبون بتجديد غرفةٍ واحدة في منزلكم، أو تخططون لتجديد المنزل بالكامل، لا تتردّدوا في الاستفادة من أحدث عروض "الحذيفة"، والتي تجمع بين التصاميم العصرية والفنون الحِرفية التقليدية والأسعار التي لا تُضاهى. من غرف المعيشة الأنيقة، إلى غرف الطعام الفاخرة، يمنحكم هذا العرض السنويّ الفرصة المثالية للحصول على قطع أثاثٍ فاخرة، بأسعارٍ استثنائية.

في تعليقه على هذا العرض السنويّ الذي يترقّبه الجميع، قال وليد سعد، المدير العام في "مفروشات الحذيفة": "مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يحين الوقت لتجديد الديكورات المنزلية واقتناء قطع الأثاث التي تُضفي على المنزل لمسةً من الجمال الآسر وشعوراً بالراحة المطلقة، من خلال تصاميم خالدة. يشكل عرض "تسوّقوا التخفيضات" قيمةً لا تُضاهى لأولئك الذين يخططون لإضافة قطعٍ مميزة تنشر المزيد من الجمال والفخامة على منازلهم في هذا الموسم".