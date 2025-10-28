مجموعة تدوير تبدأ أنشطة حملة«المزارع المستدامة»

واصلت مجموعة تدوير جهودها لنشر ثقافة الاستدامة البيئية من الميدان، عبر حملة «المزارع المستدامة»، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مستهدفة مجتمع المزارعين في مناطق أبوظبي والعين والظفرة حتى نهاية أكتوبر الجاري.

حيث تتطلع من خلالها إلى ترسيخ الممارسات الزراعية المسؤولة التي تضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزز سلامة المجتمعات الريفية عبر التوعية المجتمعية، التي تلعب دوراً تأسيسياً حيوياً في بناء مستقبل مستدام.

وتنضوي أنشطة الحملة على إجراء فريق التوعية المجتمعية في مجموعة تدوير زيارات ميدانية للمزارع، لإرشاد المزارعين وأصحاب الحظائر الحيوانية إلى أساليب التخلص الآمن من النفايات الزراعية، وأهمية استخدام نقاط التجميع المخصصة، وتعريفهم بخدمة التخلص من الحيوانات النافقة المتاحة عبر تطبيق «تم».

كما جرى تنظيم جلسة توعوية بعنوان: «الدائرة المستدامة»، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الزراعية، ناقشت تطوير الآليات والحلول المستدامة في القطاع الزراعي، وشهدت مشاركة نحو 30 مزارعاً، أتيح لهم خلالها، التفاعل وتبادل الخبرات والرؤى مع نظرائهم في القطاع.

وتزامن مع بدء الحملة، إطلاق مجموعة تدوير سلسلة أفلام وثائقية قصيرة تحتفي بمزارعين إماراتيين شكلوا نموذجاً ملهماً، بحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المسؤولة.

وتؤكد حملة «المزارع المستدامة» مكانة مجموعة تدوير كلاعب محوري في دعم الاستدامة البيئية بدولة الإمارات، وتعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع واعٍ قادر على تحقيق التوازن بين التنمية الزراعية وحماية الموارد الطبيعية.