مجموعة تدوير في صدارة أفضل تجربة للمتعاملين في أبوظبي

حققت مجموعة تدوير المركز الأول على مستوى مؤسسات إمارة أبوظبي، وفقاً لمؤشرات أداء إدارة الحالات لنظام إدارة علاقات المتعاملين المشترك (CRM)، ضمن فئة الجهات التي تتعامل مع عدد كبير من الحالات خلال النصف الأول من عام 2025.

وتستخدم مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي نظام إدارة علاقات المتعاملين المشترك التابع لمركز اتصال حكومة أبوظبي، عبر منصة «تم»، لتلقي طلبات المتعاملين وملاحظاتهم ومعالجتها.

وقد أظهرت المؤشرات تسجيل مجموعة تدوير معدل أداء مرتفعاً وصل إلى 94.86 %، إلى جانب نسبة رضا متعاملين وصلت إلى 87.44 % على المعاملات المنجزة، ما يؤكد تميز المجموعة في القطاع الخدمي، وجهودها المكرسة لتأمين خدمات عالية الكفاءة والجودة.

ويبلغ عدد الطلبات التي عالجها كادر خدمة المتعاملين في مجموعة تدوير منذ بداية عام 2025 أكثر من 18 ألف طلب في إشارة إلى جهودهم المخلصة لتعزيز رحلة المتعامل، والسرعة في الاستجابة، والتزامهم بالقيم المؤسسية للمجموعة التي تضع مصلحة الأفراد والمجتمع في صميم عملياتها.

ويعكس هذا التصنيف التزام المجموعة الراسخ بالتطوير المستمر، وحرصها على تلبية احتياجات المتعاملين، باعتبارهم من أهم أولوياتها، عبر تقديم خدمات موثوقة وميسرة وسهلة الوصول في الوقت نفسه؛ تعزيزاً لثقة المتعاملين.

وارتقاء بمعايير التميز المؤسسي، لدعم طموحات إمارة أبوظبي بتجاوز أعلى مستويات التميز في تجارب المتعاملين في المنطقة، والارتقاء بمعايير كفاءة أداء الخدمات، من خلال التعاون والابتكار الموجه نحو خدمة المجتمع.

ويؤكد هذا الإنجاز دور المجموعة كجهة رائدة على المستويين الوطني والإقليمي في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، وتقديم حلول الاقتصاد الدائري، كما يعكس مساعيها الجادة لتقديم خدمات عالمية متطورة، تلبّي الاحتياجات المعاصرة، بينما تسهم في بناء غدٍ أكثر استدامة.