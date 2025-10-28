مجموعة تدوير تشارك إنجازاتها الملموسة لعام 2024 في تقريرها الأول للاستدامة

في خطوة تجسد التزامها المتواصل بصياغة مستقبل مستدام، أصدرت مجموعة «تدوير» تقريرها المؤسسي الأول للاستدامة لعام 2024، الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة المجموعة نحو ترسيخ ممارسات الاستدامة، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات، واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

ويرصد التقرير أبرز إنجازات المجموعة خلال عام 2024، وهو العام الذي تزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى جهودها الرائدة في إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات.

وأعد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، الإطار الأوسع اعتماداً في العالم، لتواكب بياناته أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، في تأكيد على التزام مجموعة «تدوير» بتبني أفضل الممارسات العالمي، وحرصها على تعزيز ثقة الشركاء والمجتمع.

نجاح

وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي حققته المجموعة في عمليات إدارة النفايات، حيث نجحت في تحويل 34 % من النفايات بعيداً عن المكبات، وتوسيع نطاق عمليات إعادة التدوير بما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.

كما سلط التقرير الضوء على مساعي المجموعة في تمكين دور المرأة في قطاع الاستدامة، المنعكسة في زيادة بنسبة 44 % في كوادرها النسائية في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه.

توعية

من جانب آخر، استعرض التقرير نتائج جهود مجموعة تدوير البيئية المجتمعية في السياق التثقيفي والتوعوي، إذ تمكنت عبر برامجها وحملاتها المجتمعية من الوصول إلى أكثر من 300 ألف شخص في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عمدت خلالها إلى التعريف بممارسات فرز النفايات والتخلص السليم منها وإعادة الاستخدام والتدوير، والتشجيع على دمجهم في الحياة اليومية، بما يعزز السلوكيات البيئية ويرسخ ثقافة الاستدامة البيئية، كمسؤولية مشتركة وواجب مجتمعي.

استدامة

وأكدت مجموعة «تدوير» أن التزامها بالاستدامة لا يقتصر على الامتثال للمعايير العالمية، بل يمثل نهجاً استراتيجياً مدمجاً في صميم عملياتها اليومية.

وتعتزم المجموعة مواصلة تطوير منظومتها التشغيلية عبر تبنّي التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق أثر بيئي ومجتمعي طويل الأمد، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

%34

من النفايات نجحت مجموعة تدوير في تحويلها بعيداً

عن المكبات

%44

زيادة نسبة الكوادر النسائية بالمجموعة