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هزاع وحامد بن زايد يحضران أفراح الهاملي والرميثي في أبوظبي

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وام

أبوظبي
هزاع بن زايد في لقطة تذكارية مع العرسان وذويهم
وام
هزاع بن زايد في لقطة تذكارية مع العرسان وذويهم
حامد بن زايد ونهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون خلال حضورهم حفل الزفاف
حامد بن زايد ونهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون خلال حضورهم حفل الزفاف

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان حفل استقبال أقامه كل من هلال مسري صياح خلف الهاملي، والدكتور محمد راشد أحمد خلف الهاملي بمناسبة زفاف أنجالهما.

وأقيم الحفل في قاعة «إرث أبوظبي» بمناسبة زفاف كل من خلف هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة سعيد محمد ميزر الرميثي؛ وصابر هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة حميد صابر مجرن خلف الهاملي؛ وخليفة محمد راشد أحمد خلف الهاملي إلى كريمة هلال مسري صياح خلف الهاملي.

كما حضر حفل الاستقبال كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. وأعرب سموهم عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.