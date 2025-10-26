جامعة الإمارات تشارك في مهرجان الظفرة للتمور

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بكلية الزراعة والطب البيطري، في الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور 2025، الذي يُقام في مدينة زايد والذي ينتهي اليوم.

وزار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، منصة الجامعة، حيث اطلع على أبرز المشاريع والابتكارات البحثية التي قدمها طلبة الكلية في مجالات الزراعة الذكية، والإكثار النسيجي، والروبوتات الزراعية، وصناعة التمور، وأشاد معاليه بالمستوى العلمي المتقدم الذي يعكس جهود الجامعة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وضم جناح الجامعة مجموعة من المشاريع البحثية والتطبيقية التي ركزت على إنتاج أصناف نخيل عالية الجودة خالية من الأمراض، وتوظيف تقنيات الزراعة الذكية والاستشعار عن بعد، إلى جانب أبحاث مشتركة مع مؤسسات حكومية ومراكز بحثية، كما استعرض الطلبة نماذج عملية تُجسّد قدرتهم على الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الزراعي.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، على أن مشاركة الجامعة في المهرجان تعكس التزامها الراسخ بدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال البحث العلمي والتطبيقات المبتكرة.