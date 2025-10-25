بلدية أم القيوين تبدأ استقبال طلبات تصاريح المخيمات الشتوية

تبدأ دائرة بلدية أم القيوين استقبال طلبات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقتي الأقرن والثنية لموسم (2025 - 2026)، خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل حتى نهاية شهر أبريل 2026.

وقال أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في الدائرة، إن البلدية استكملت جميع استعداداتها لاستقبال طلبات التخييم لهذا الموسم، مشيراً إلى تخصيص الأولوية لأصحاب الهمم لتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية آمنة ومريحة، كما تم تخصيص مواقع خاصة بالدوائر الحكومية الراغبة في إنشاء مخيمات لموظفيها.

وأوضح أن الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح مخيم تشمل نسخة سارية من جواز السفر الصادر من أم القيوين، وخلاصة القيد، إلى جانب تعبئة نموذج طلب التصريح.