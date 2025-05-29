«تحالف العمل المناخي» يناقش التوجهات المستقبلية لمبادرات 2025

عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي؛ البرنامج الوطني الرائد للجهات غير الحكومية، بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، اجتماعه الثالث للجنة الاستشارية مؤخراً، والذي جمع كبار القادة والمسؤولين للوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن، ووضع التوجهات المستقبلية لمبادرات عام 2025، كما شهد الاجتماع انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية رسمياً إلى عضوية اللجنة الاستشارية. وترأست رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمدير العام لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع، الاجتماع الذي شدد على أهمية التعاون في مواجهة التغير المناخي.

وقالت: «يعمل تحالف الإمارات للعمل المناخي على تحفيز الجهات غير الحكومية، وتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات لاكتشاف أوجه التعاون، وتحديد المبادرات، التي يمكن أن تسرع من العمل المناخي». وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها الحثيثة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية، من خلال وضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتعزيز البنية التحتية الوطنية، ومن أبرزها تأسيس شركة الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية UAEV، التي تعد خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الشحن، وتسهيل تبني هذه المركبات».

وشهد الاجتماع مناقشة النسخة المحدثة من مبادرة Road2.0، التي تهدف إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع النقل التجاري في دولة الإمارات، وسجلت المبادرة إنجازاً بارزاً، تمثل في إطلاق إعلان الطلب على المركبات الكهربائية، الذي وُجه إلى الجهات المعنية ضمن منظومة التنقل الكهربائي في الدولة، ووقعت عليه 17 جهة.