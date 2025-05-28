استقبال ترشيحات جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل حتى 31 أغسطس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.

وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع فئات الجائزة على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد وتحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.

كما شهدت الدورة الثالثة استحداث فئة فرعية ضمن السكنات العمالية بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراداً منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.

وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة الشركات وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.