محمد الشرقي يفتتح أول منشأة متخصصة للجير الحي في الفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور البارز للإمارة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكانتها الرائدة كمركز عالمي في مجال الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مصنع «باور إنترناشونال»، أول منشأة للحجر الجيري في إمارة الفجيرة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الصناعية المتقدمة والمتخصصة التي تسهم في دعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الفجيرة، والدولة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالي التعدين والصناعات التحويلية على الصعيد المحلي والدولي.

وأكد نيكونج باثوال المدير العام للمصنع، أن نجاح هذا المشروع جاء نتيجة دعم حكومة الفجيرة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، مشيراً إلى أن المصنع يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، واضعاً الاستدامة والسلامة والتميّز التشغيلي في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن المصنع يعمل باستخدام أحدث التقنيات المخصصة في استخلاص الجير الحي من الحجر الجيري، وأن الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى تبلغ 120 ألف طن سنوياً، معلناً عن إضافة خط إنتاج ثانٍ بنفس الطاقة الإنتاجية في مرحلةٍ ثانية والمقرر تنفيذها بحلول عام 2026، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 240 ألف طن سنوياً.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن افتتاح المصنع يُمثل محطة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة بتوظيف الموارد الطبيعية بشكل فعّال.