شرطة عجمان «قول وفعل» في الاستدامة

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على علامة الاستدامة «قول وفعل»، وذلك تقديراً لجهودها الفاعلة والمتميزة في تنفيذ مبادرات تدعم عام الاستدامة 2024،، بهدف إلهام المجتمع نحو تبني ممارسات مستدامة تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادم.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن القيادة أولت عام الاستدامة أهمية بالغة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرائدة، حيث نفذت مبادرة «محميتنا المستدامة» لزراعة 100 شجرة قرم في محمية الزوراء، ومبادرة «بيئتنا البحرية المستدامة» التي تضمنت حملة تنظيف شاملة لمرسى عجمان بالتعاون مع شركاء استراتيجيين وبمشاركة غواصين محترفين ومتطوعين من شرطة عجمان، إلى جانب مشروع «سديم» الابتكاري الذي فاز بجائزة أفضل مشروع في الاستدامة البيئية – فئة التطبيقات الخضراء ضمن «جائزة أفكار عربية»، إضافة إلى جهودها في تعزيز النقل الأخضر من خلال استخدام المركبات الصديقة للبيئة والدراجات الكهربائية، إلى جانب مبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتشجيع الزراعة الواعية والاستهلاك المستدام.