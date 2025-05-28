انطلاق مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، وذلك يومي 28 و29 مايو 2025.

ويجمع المؤتمر نخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي، وانطلاقاً من أن الأسرة هي اللبنة الرئيسة لمجتمع آمن ومستقر.

كما يهدف المؤتمر إلى إبراز النماذج الإماراتية الملهمة والتجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز التماسك الأسري ضمن مجتمع متعدد الثقافات، علاوة على تبادل الخبرات الدولية في تحقيق السلم المجتمعي، لا سيما أثناء النزاعات والحروب.

وتتوزع أعمال المؤتمر إلى أربع جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، أبرزها: التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تساهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.