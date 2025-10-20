افتتاح وقف «موظفي حكومة دبي 2» لطباعة المصحف الشريف

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن افتتاح وقف «موظفي حكومة دبي 2»، الذي يعود ريعه على طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل وخارج الدولة، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف التابع لدبي للإعلام، وذلك تعزيزاً لدور دبي الريادي في خدمة العمل الوقفي والخيري ونشر قيم العطاء الإنساني.

وجاء افتتاح الوقف بحضور كل من معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وعدد من كوادر المؤسسة.

وخلال الافتتاح كرمت «أوقاف دبي» بلدية دبي، تقديراً لدعمها البارز للمبادرة وإسهامات موظفيها القيمة التي شكلت النسبة الأكبر في إنجاز وقف موظفي حكومة دبي 2.

وشارك في هذا المشروع أكثر من 4000 موظف من نحو 44 جهة حكومية في دبي أسهموا في تمويل الوقف دعماً لمبادرة طباعة المصحف الشريف، ما يجسد قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي بدبي.

ويتألف المبنى الوقفي الذي يقع في البرشاء الثانية من فيلا سكنية بتصميمٍ عصريٍ أنيق يعكس الطابع العمراني المميز لأحياء دبي الراقية، وقد بلغت تكاليف بناء المشروع مع قيمة الأرض نحو 7 ملايين درهم.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: إن مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي» هي انعكاس حقيقي لقيم المجتمع الإماراتي الذي يقوم على التكاتف والتعاضد والعطاء.

وأكد علي المطوع أن إنجاز وقف موظفي حكومة دبي في موسمه الثاني يعكس روح العطاء المتأصلة بين موظفي حكومة دبي ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.