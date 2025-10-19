تعاون لتسريع تطوير حلول المرافق الذكية وإنترنت الأشياء

وقعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة Itron، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الطرفي للشبكة والمبتكرة في تطوير أساليب جديدة تمكّن شركات المرافق والمدن من إدارة الطاقة والمياه بفعالية أكبر.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء تعاون استراتيجي يركّز على تطوير ونشر حلول الجيل القادم من أنظمة المرافق الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء دعماً لرؤية دولة الإمارات في بناء بنية تحتية رقمية ومستدامة متقدمة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، ستتعاون كل من إنفرا إكس وشركة Itron في استكشاف فرص الأعمال وتعزيز التعاون التقني عبر قطاعات رئيسة تشمل العدادات الذكية، وإدارة الطاقة، ومنصات المدن الذكية.

وستُسهم هذه الشراكة في تسريع تطوير البنية التحتية القوية للاتصالات لدى إنفرا إكس، مع الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة Itron في أنظمة الطاقة والمياه الذكية، بهدف تمكين عمليات أكثر كفاءة وارتباطاً بالبيانات عبر منظومات المرافق والمدن في دولة الإمارات.

وقال راشد الأحمدي، رئيس العمليات التنفيذي لإنفرا إكس: تجسّد شراكتنا مع شركة Itron التزام إنفرا إكس المستمر بتطوير البنية التحتية الذكية وتمكين الموجة القادمة من التحول الرقمي في قطاع المرافق. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تقديم حلول ذكية ومترابطة تُعزّز الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتجربة المتعاملين، بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وقال أيمن الشريف، نائب رئيس المبيعات في شركة «Itron» لمنطقة الشرق الأوسط: «من خلال دمج حلول Itron المبتكرة في مجالات المدن الذكية وإنترنت الأشياء مع القدرات الرقمية المتقدمة لدى إنفرا إكس، سنعمل على تقديم حلول متكاملة تمكّن شركات المرافق والمدن من إدارة مواردها بكفاءة واستدامة أكبر».