«الموارد البشرية والتوطين» وشرطة دبي تطلقان حملة توعية ميدانية للعمال

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، تستمر لنهاية العام الجاري، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة المخدرات، بوصفهم شركاء أصلاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، من خلال تنفيذ سلسلة من الورش والزيارات التوعوية للسكنات العمالية، واللقاءات المباشرة مع العمال.

وانطلقت أولى الورش في منطقة الورسان، بحضور العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، والمقدم مهندس خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، ومحمد الشحي، مدير إدارة التوجيه والتوعية بالإنابة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الضباط، بحضور ما يقرب من 300 عامل.

وقالت دلال الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «يأتي إطلاق الحملة في إطار التوجهات المستدامة للوزارة لتعزيز وعي العمال، وتطوير معرفتهم بالتشريعات والمبادرات الملهمة لحماية حقوقهم، وتحسين واقعهم المعيشي، ومستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، وتجنيبهم السلوكيات السلبية».

وقال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي لتعزيز الأمن المجتمعي، وخاصة بين فئة العمال، التي تعد من أهم ركائز التنمية في الدولة، وعليه يجب تعزيز الوعي القانوني والأمني لديهم، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال أو الوقوع في المخاطر، خاصة الجرائم الإلكترونية والمخدرات، إلى جانب تكثيف النزول الميداني، في تأكيد على أن الأمن مسؤولية تشاركية، ونحن ملتزمون بالوصول إلى كل فرد في المجتمع، لتعزيز ثقافة الوقاية قبل العلاج».

كما أكد المقدم خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، حرص إدارة التوعية الأمنية على إيصال رسائل التوعية بطريقة مباشرة وبلغة الفئة المستهدفة، آخذين بعين الاعتبار تنوع الجنسيات والثقافات ضمن الفئة.