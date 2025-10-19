Al Bayan
معرض في الشارقة يستشرف مستقبل التنقل الإلكتروني

قدم عدد من الخبراء الدوليين، ضمن جلسات المؤتمر المصاحب لمعرض «تنقل المستقبل»، المقام في مركز إكسبو الشارقة، رؤى استراتيجية معمقة لاستشراف آفاق النمو الاقتصادي والتطوير في القطاع؛ حيث تناولت الجلسات تجارب كبار مشغلي نقاط الشحن على مستوى العالم، وخارطة طريق عملية لتوسيع نطاق التنقل الإلكتروني.

وسلط المتحدثون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع وناقشوا تمويل النظام البيئي للمركبات الكهربائية وأكدوا أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة في دولة الإمارات تجعل منها أرضاً خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية، والعالمية داعين إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة المشاريع الطموحة في هذا المجال.