اجتماع لجنة تحري هلال ذي الحجة اليوم

تعقد «لجنة تحري هلال ذي الحجة لسنة 1446هـ» بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، انطلاقاً مما أنيط به من مهام ومسؤوليات وطنية، اجتماعها في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، مساء اليوم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء من الخبراء المختصين في الجوانب الشرعية والإفتائية والقانونية والفلكية.

وحثّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المختصين والخبراء و«الشوّيفه» وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة الجاري، الموافق 27 مايو 2025.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال التواصل معها على الرقم: 027774647، أو عبر الرابط: https://forms.office.com/r/2NMuJDytiU راجين من المولى سبحانه وتعالى قبول الطاعات والقربات، وأن يُهل علينا هلال الشهر الحرام بالأمن والإيمان، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لكل خير.