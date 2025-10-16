نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري وابن دلموك في العين

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حمد عبيد بو قطعة الظاهري، بمناسبة زفاف نجله عيسى إلى كريمة عبدالله حمدان عبدالله أحمد بن دلموك.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل الذي أقيم في قاعة الهيلي بمدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، عدد من الفقرات التراثية والفنية.