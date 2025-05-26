صندوق الوطن يكرم الفرق الفائزة في المسابقة الطلابية لريادة الأعمال

كرّم صندوق الوطن، أمس في أبوظبي، 12 فريقاً طلابياً ينتمون إلى عدد من الجامعات الإماراتية، تفوقوا في «المسابقة الطلابية لريادة الأعمال» من خلال تقديم أفكار مبتكرة لمشاريع ريادية في المجالات الأربعة التي حددها الصندوق للمشاركة هذا العام وهي الأمن السيبراني، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والسياحة والثقافة والصناعات الإبداعية.

وشارك في المسابقة أكثر من 102 فريق ينتمون إلى أكثر من 21 جامعة إماراتية، واختارت لجان التحكيم أفضل 12 فريقاً ليتم تكريمهم ودعمهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة في مجال ريادة الأعمال.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن المسابقة كشفت عن مبدعي الإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة، وأكدت أن شباب الوطن مؤهلون بحق ليكونوا رواد المستقبل في الصناعات الإبداعية.

وأضاف: أن تنظيم هذه المسابقة، يأتي في إطار برنامج ومبادرات الصندوق التي تركز على العمل مع طلبة المدارس والجامعات، من أجل تمكينهم من الاستخدام الإبداعي للتقنيات الحديثة، وتعميق قدراتهم، ليتمكنوا من الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن.