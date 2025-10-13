نهيان بن مبارك: تمكين الشباب من أولويات العمل في صندوق الوطن

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أول من أمس، الدورة الثانية من مسابقة «تراثنا في كلمات»، وهي مسابقة في الكتابة الإبداعية ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع أندية الهوية الوطنية بالجامعات ومدارس الدولة، في إطار أدائها لدورها في تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية، وجعلها مجالاً مهماً للإبداع والابتكار والمبادرة واكتشاف المتميزين من أبناء وبنات الإمارات في فروع المعرفة المختلفة، ولا سيما في الأدب والقصة والشعر، وإدارة الأعمال، التي تبرز مواهب وقدرات شباب هذا الوطن، وتبلور شعار صندوق الوطن، وهو «هوية وطنية قوية ومستدامة، دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية».

وأكد معاليه أن حجم المشاركات في الدورة الأولى من المسابقة والنجاحات التي حققتها أوضح لنا أن هذه المسابقة بدأت لتستمر وتزداد زخماً ونضوجاً، مشيراً إلى أنها تعد من الإنجازات والمشاريع الناجحة التي اضطلعت بها أندية الهوية الوطنية في المدارس والكليات والجامعات، حيث بذلت جهوداً كبيرة للوصول بالمسابقة إلى كافة المدارس والكليات والجامعات التي تعمل مع صندوق الوطن وأسهمت بجدية في إنجاح أندية الهوية الوطنية فيها، معبراً عن اعتزازه بما يظهره طلبة وطالبات هذه المدارس والجامعات من كفاءة ومبادرة.

وأضاف أن مسابقة «تراثنا في كلمات» في دورتها الثانية ستركز على أعضاء أندية الهوية الوطنية في المدارس والجامعات الإماراتية، كما أنها ستفتح الباب أمام كافة طلاب المدارس والجامعات للمشاركة فيها أيضاً، باعتبارها منصة متميزة لتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى شباب الوطن، واكتشاف المواهب الإماراتية المتميزة التي تجسد التزام أبناء وبنات الإمارات بالحفاظ على التراث الوطني، وتطويره بروح عصرية تتماشى مع التطلعات المستقبلية للوطن.

وأوضح معاليه أن تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم لصالح مستقبلهم ومستقبل وطنهم الغالي من أهم أولويات العمل في صندوق الوطن، كما أن هذه المواهب بمثابة ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة، مؤكداً أن الشباب يقع دائماً في قلب أولويات القيادة الرشيدة، باعتبارهم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية للتنمية، كما يؤكد لنا دائماً التزام الإمارات بتمكين الشباب ليخدموا كقادة في مجتمعاتهم ويسهموا في تقدمنا الجماعي.