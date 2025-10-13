اتفاقية لرعاية «إسكان المستقبل» لأصحاب الهمم

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025، بهدف دعم حملة «إسكان المستقبل» المخصصة لفئات أصحاب الهمم، والتي تُعنى بتعزيز جودة الحياة وتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة لهم.

تعزيز التعاون

جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات المعرض بحضور ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، ومحمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في المصرف، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم الصالح العام ويدعم مختلف فئات المجتمع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في دعم الحملات المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تسهم في ترسيخ مبادئ التضامن الاجتماعي، وتطوير الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والمصرفي ضمن رؤية الإمارات لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم مصرف الإمارات الإسلامي برعاية حملة «إسكان المستقبل» من خلال دعم أنشطة المؤسسة المجتمعية والترويجية المرتبطة بالحملة، والمساهمة في تنظيم فعاليات وورش تعريفية مشتركة تعزز الوعي بالحلول التمويلية الذكية والميسّرة التي يقدمها المصرف لمستفيدي المؤسسة من أصحاب الهمم، بينما ستعمل المؤسسة على إبراز هذه الشراكة من خلال حملاتها الإعلامية والإعلانية ومنصاتها الرقمية.