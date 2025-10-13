«مع المجتمع».. برنامج يواكب تطلعات الناس وينقل نبض المجتمع

أعلنت قناة «سما دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إطلاق الموسم الأول من البرنامج الاجتماعي «مع المجتمع»، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في ترسيخ قيم المجتمع، وتعزيز تماسكه في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، وما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار دعم «دبي للإعلام» لأهداف «عام المجتمع»، ما يجسد التزامها بتقديم محتوى يعكس الصورة الحقيقية لمجتمع الإمارات على اختلاف شرائحه وفئاته العمرية، مع التركيز على الأسرة، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وتسعى القناة من خلال البرنامج، الذي يُقدَّم تحت رعاية محاكم دبي، إلى دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية وتوعية الجمهور بأبرز القضايا التي تلامس حياته اليومية، مثل التربية، والصحة النفسية، والتعليم، والأسرة وغيرها، وذلك من خلال سلسلة فقرات متنوعة تشهد لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات، كما يتضمن البرنامج 13 حلقة، وتقدم خلاله سماح العبار مجموعة من التقارير الميدانية التي ترصد نبض الشارع، وتستعرض آراء الناس وتفاعلهم مع مختلف القضايا المجتمعية.

وأكدت حمدة البساطة، مديرة قناة سما دبي، أن إطلاق برنامج «مع المجتمع» يأتي ضمن استراتيجيات المؤسسة وتوجهاتها الهادفة إلى تقديم محتوى هادف يعبّر عن الناس ويواكب تطلعاتهم، ما يعكس أهمية الإعلام ودوره في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وقالت: «يمثل برنامج «مع المجتمع» مساحة مفتوحة للحوار الإيجابي والمشاركة المجتمعية المسؤولة، كما يشكل جسراً للتواصل مع أبناء المجتمع، ويمثل إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بالأسرة والمحافظة عليها، وتعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين أفرادها، بما ينعكس إيجابياً عليها ويسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام».

وأشارت إلى أن البرنامج يعبّر عن التزام المؤسسة بدعم «عام المجتمع»، وتعزيز الوعي بأهم الموضوعات التي تهم المجتمع الإماراتي، ما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح والإيجابية، وأعربت البساطة عن اعتزاز المؤسسة برعاية محاكم دبي للبرنامج الذي يقدم نموذجاً للشراكة التي تبرز التكامل بين مؤسسات حكومة دبي.

وأشار حمد ثاني، مدير إدارة الاتصال الحكومي في محاكم دبي، إلى أن رعاية محاكم دبي لبرنامج «مع المجتمع» تنبع من إيمانها بأهمية دور الإعلام في نشر الوعي القانوني، وتسليط الضوء على أبرز القضايا المجتمعية المتعلقة بالأسرة والتربية وغيرها.

وقال: «يشكل هذا البرنامج منصة تثقيفية تفاعلية تسهم في تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على احتياجات العائلة ومناقشة كل ما يهمها، بما يسهم في نشر الوعي بين أفرادها حول العديد من الموضوعات المهمة النابعة من تفاصيل الحياة اليومية».

ولفت إلى أن البرنامج يسهم في تهيئة بيئة إيجابية تمكّن الأسر من التغلب على تحديات الحياة والتغيرات التي يشهدها العالم، معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام، التي أثبتت ريادتها في تقديم محتوى إعلامي مميز، يعكس مكانة دبي مركزاً للتميز في العمل القضائي والإعلام على حد سواء.