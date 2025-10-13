450 مشاركاً بمسيرة للتوعية بسرطان الثدي في العين

شاركت جمعية الإمارات للسرطان في مسيرة للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى توام، ومركز الخطيب الطبي، وفندق الدانات العين، وعدد من الجهات الصحية والمجتمعية والفرق التطوعية، وذلك تزامناً مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي، بحضور 450 مشاركاً.

حضر الفعالية، التي جابت منطقة النيادات في العين، الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وآدم محمد آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، وطارق إلياس، مدير فندق الدانات، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات المشاركة، وعدد من المتطوعين وأفراد المجتمع.