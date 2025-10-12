«أصدقاء مرضى السرطان» تدشن النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية

أطلقت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، أول من أمس في الجادة بالشارقة، النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية، التي تنظمها «القافلة الوردية» والتي تنتهي اليوم تحت شعار «مجتمعٌ كاملٌ أنتِ»، ضمن فعاليات حملة «أكتوبر الوردي» بالتزامن مع «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي».

وتستهدف الفعالية تعزيز التفاعل المجتمعي مع فعاليات حملة «أكتوبر الوردي»، ونشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع حول سرطان الثدي، وتأكيد أهمية إجراء الفحص الذاتي والفحوص الطبية للكشف المبكر عنه بشكل دوري.

وتشمل الفعالية المجتمعية تقديم الفحوص الطبية السريرية، إضافة إلى الفحوص الإشعاعية «الماموغرام» للسيدات من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، مجاناً، للكشف المبكر عن سرطان الثدي في العيادة المتنقلة الكبيرة التابعة لـ«القافلة الوردية»، وتنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، إلى جانب باقة من الأنشطة العائلية والترفيهية للأطفال واليافعين، والعروض المتجولة، وعروض المهرجين والدمى البشرية المتحركة، والفقاعات الصابونية. وشهدت الفعالية في أول أيامها حضور أكثر من 1500 مشارك، في إقبال مجتمعي استثنائي من الأفراد والعائلات، الذين تفاعلوا مع الأنشطة المتنوعة.

وشارك في الفعالية مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لـ«مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، من خلال تنظيم ورش عمل تفاعلية تُعرّف بالحرف الإماراتية التقليدية وتبرز قيمتها في الحياة المعاصرة، تأكيداً على التزام المجلس بالمسؤولية المجتمعية ودوره في نشر المعرفة التراثية وإلهام الأفراد تعلم هذه الحرف وتطويرها.

كما أتاحت الفعالية للعائلات تجربة تسوق مميزة في «سوق منبت»، الذي عرض مجموعة متنوعة من الفواكه والمنتجات العضوية، وخصص جزءاً من عائداته لدعم مبادرات «القافلة الوردية» و«جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، ومساندة جهودهما في تقديم الدعمين المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم، إضافة إلى توفير تجربة تذوق للأطباق الصحية المتنوعة.