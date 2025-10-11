«التنمية الأسرية» تواصل تقديم خدماتها لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

تعزز مؤسسة التنمية الأسرية البيئة الآمنة للمشاركة الفاعلة لدى كبار المواطنين، وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، وتقدم الخدمات الاجتماعية المتكاملة منها خدمات رقمية وتأهيلية تسهل وتعزز المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى كبار المواطنين والمقيمين، وذلك للحصول على الخدمات الحكومية بكل يسر.

وتستهدف أندية بركة الدار الاجتماعية كبار المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا الخمسين عاماً، حيث تنفذ مجموعة من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية بهدف تنشيط كبار المواطنين بدنياً وذهنياً، وتشمل:

التغذية والفحوصات الطبية والنفسية، والأنشطة التثقيفية، الرياضية، والدينية، إلى جانب حصص القرآن الكريم، والتأهيل الرقمي، والرحلات الترفيهية.

كما تتضمن فعاليات تعزز التضامن بين الأجيال ونقل الخبرات، إضافة إلى فرص التطوع للاستفادة من خبرات كبار المواطنين وفق قدراتهم وإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات الشريكة من خلال تبني منظومة عمل تكاملية مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات مباشرة لكبار المواطنين وتعزيز تواجدهم الفاعل.

وتتضمن أندية بركة الدار الاجتماعية مجموعة من المنتديات والورش الأساسية المستمرة خلال أيام الأسبوع، منها: المنتدى الصحي، منتدى التهيئة للتقاعد، منتدى سعادتي، المنتدى الاجتماعي، منتدى رواد الأعمال.