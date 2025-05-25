نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والمنصوري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك سحمي الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة خليفة سيف المنصوري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الخبيصي - جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.