مسؤولون يعزون في وفاة شرينة بنت عبدالله السويدي

قدّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شرينة بنت عبدالله الدبوس السويدي، شقيقة كل من:

إبراهيم، وحسن، و«المرحوم» بخيت بن عبدالله الدبوس السويدي، ووالدة كل من سلطان، وثاني، وعلي، ومحمد، وأحمد، وعبدالله صقر سلطان السويدي. كما قدّم واجب العزاء عدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

وأعربوا، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الفقيدة، داعين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.