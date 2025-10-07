مسؤولون يعزون في وفاة شرينة بنت عبدالله السويدي

قدم عدد من المسؤولين وأعيان البلاد واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شرينة بنت عبدالله الدبوس السويدي، شقيقة كل من إبراهيم وحسن و«المرحوم» بخيت بن عبدالله الدبوس السويدي، ووالدة كل من سلطان وثاني وعلي ومحمد وأحمد وعبدالله صقر سلطان السويدي.

وقدم العزاء كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لدبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

‏ وأعربوا عن خاص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.