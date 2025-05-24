اختتام الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية في عجمان

اختتمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية، والتي نُظمت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري في فندق عجمان سراي، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص، حيث تم طرح 116 شاغراً وظيفياً للمواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية على مدار ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، وتم إجراء أكثر من 200 مقابلة وظيفية فورية للشواغر المطروحة، كما أتيحت الفرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف وتقديم الإرشادات المهنية للباحثين عن عمل، بهدف تعزيز مهاراتهم في دخول سوق العمل في القطاع الخاص. واختتم اليوم الثالث بمشاركة مجموعة ماجد الفطيم حيث عرضت 60 شاغراً وظيفياً.

كما حظيت الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص على مدار ثلاثة أيام. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان لتعزيز التوطين ودعم تمكين الكوادر الوطنية، من خلال توفير فرص مباشرة وسريعة للتوظيف، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتسهيل توظيفها من خلال برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات.