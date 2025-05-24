«إينوك» تفوز بجائزة الشارقة للاستدامةعن محطة الخدمة المستقبلية

حصلت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على «جائزة الشارقة للاستدامة» من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وذلك عن محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها، وهي محطة خدمة مستقبلية تعمل بكامل طاقتها وتستخدم مصادر متعددة للطاقة في سعيها نحو الاستدامة، وترسي معياراً جديداً في التوفير المستدام للوقود.

تسلم الجائزة زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، بحضور نخبة من الجهات المعنية الرئيسية في قطاعي الاستدامة والبيئة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا حصول محطتنا للخدمة المستقبلية على «جائزة الشارقة للاستدامة»، في إنجازٍ يعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول رائدة ومبتكرة ومستدامة في قطاع الطاقة.

منذ إطلاقها في إكسبو 2020 دبي، شكلت محطة الخدمة المستقبلية بتصميمها المتطور وحلولها للطاقة المتجددة، خطوة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة. وتؤكد هذه الجائزة التزام المجموعة بتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، ما يشجعنا على مواصلة تطوير حلول فعالة من أجل مستقبل أكثر استدامة».