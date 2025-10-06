17 مشروع إنارة في الشارقة بـ 19.3 مليون درهم

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنارة الشوارع والطرقات في مختلف مدن ومناطق الإمارة، حيث نفذت الهيئة 17 مشروعاً للإنارة في مختلف المناطق والشعبيات بمدن المنطقة الوسطى بتكلفة تجاوزت 19.387 مليون درهم منذ بداية 2025 حتى نهاية سبتمبر.

وقال المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إن عدد الأعمدة التي تم تركيبها بالمنطقة الوسطى منذ بداية العام الجاري بلغت 1609 أعمدة، كما تم تركيب أكثر من 2621 كشافاً وتمديد 69683 متراً من الكابلات، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها بالمنطقة الوسطى منذ بداية العام الجاري تضمنت 10 مشاريع في الذيد شملت استبدال كشافات جبل عمر والطرق الداخلية لشعبية جبل عمر ومضمار الهجن في الذيد وإنارة الطرق الداخلية بشعبية الحصن - 2 واستكمال وإنارة الطرق الداخلية بشعبية السويح - 2.

وأضاف: في منطقة البطائح تم تنفيذ 4 مشاريع شملت صناعية البطائح والشارع المؤدي لسوق الجمعة واستبدال كشافات مواقف جمعية البطائح واستبدال كشافات مدخل وشعبية طوي السامان وإنارة الطرق الداخلية لشعبية طوي السامان، وفي مليحة تم تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية للمزارع.

وأكد أن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.