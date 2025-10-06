«بريدج» و«ميتا» تتعاونان لدعم صناع المحتوى والمبتكرين

وقّعت قمة «بريدج» اتفاقية شراكة مع شركة «ميتا» العالمية، بهدف تمكين صُنّاع المحتوى والشركات ودعم النمو المستدام للاقتصاد الإبداعي، ضمن الاستعدادات لانطلاق القمة باعتبارها الحدث الأضخم عالمياً في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والمقرر إقامته في ديسمبر بأبوظبي. جاء ذلك خلال زيارة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»، والدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس «بريدج»، لمقر «ميتا» الإقليمي بدبي، اجتمعا خلالها بعدد من كبار المسؤولين والمديرين في «ميتا».

ركيزة

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن الاقتصاد الإبداعي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، وعنصراً محورياً في تعزيز جودة الحياة، ومحركاً رئيساً لمستقبل دولة الإمارات، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تولي هذا القطاع أولوية كبيرة، انطلاقاً من إيمانها العميق بدور الإبداع في بناء مجتمع متطور واقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وشدد معالي رئيس «بريدج» على حرص دولة الإمارات على دعم مجتمع المبدعين من خلال توفير البيئة التشريعية والاستثمارية الكفيلة بتطوره وازدهاره، عبر مجموعة متكاملة من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتقدمة التي تتيح للأفكار المبدعة أن تتحول إلى مشاريع رائدة تسهم في بناء المستقبل وصناعة مكانة الإمارات العالمية في هذا المجال.

وأشار معاليه إلى أن التعاون بين «بريدج» و«ميتا» يجسد جوهر رؤية «بريدج» في بناء منظومة عالمية متكاملة تُعنى بتطوير بيئة تمكّن صنّاع الإعلام والمحتوى والترفيه من الوصول إلى أدوات مبتكرة ومسارات تعاون دولي.

وأكدت مون باز، مديرة الشراكات العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بشركة «ميتا»، أهمية التعاون مع مبادرة «بريدج» في توفير فرص حقيقية وهادفة أمام صناع المحتوى والمبتكرين للتواصل والنمو.