1200 شخص في ملتقى القصيص المجتمعي لتعزيز وعي أبناء الجاليات

نظمت الجاليات القاطنة في منطقة القصيص بإشراف من مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز شرطة القصيص، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومبادرة الشرطي جارك، والشركاء الاستراتيجيين في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، «مُلتقى القصيص المجتمعي»، الذي تضمن تنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية والأنشطة الترفيهية.

وجاء تنفيذ المُلتقى في ملاعب مدرسة الشيخ راشد آل مكتوم الباكستانية بدبي، بحضور أكثر من 1200 شخص من أسر الجاليات القاطنة في المنطقة، بما يعكس التنوع الثقافي وقيم التعايش والتسامح في دولة الإمارات.

وأكدت فاطمة بو حجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنفيذ الفعاليات يأتي ضمن مبادرات المجلس لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والعمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وتضمنت المحاضرات التوعوية التعريف بكيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة، والرقم 901 في الحالات غير الطارئة، ومخاطر المواد المخدرة، والتعريف بخدمة «التواصل مع الضحية»، وقوانين السلامة المرورية، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS للمتعاملين، إضافة إلى التوعية بالجرائم السيبرانية.