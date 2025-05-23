«كهرباء الشارقة» تطلع على أحدث المشاريع البحثية لجامعة الشارقة

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة البحوث والدراسات، جامعة الشارقة بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتدريب، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة البحوث والدراسات بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعتبر مؤسسة حيوية تخدم الإمارة بشكل مباشر، وتحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الشارقة للاستفادة من إمكانياتها البحثية والأكاديمية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه والغاز.

وشملت الزيارة جولة للوفد في مرافق الجامعة البحثية والمختبرات المتخصصة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمشاريع البحثية التي يقوم بها الطلاب والباحثون في مختلف المجالات الهندسية والعلمية.