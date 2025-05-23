«مجرى» يبحث أبرز التطورات والحلول في مجالات العمل المناخي

استضاف «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، جلسة تفاعلية جديدة من «مختبر الأثر» لبحث أبرز التطورات والحلول في مجالات العمل المناخي والاستدامة البارزة التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك في إطار حرصه الثابت على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية لدى الشركات الخاصة بالدولة.

وجاءت الجلسة تحت بعنوان «بيئة ذكية ومجتمعات مزدهرة: أفضل الممارسات في مجال المرونة المناخية والاستدامة»، حيث جمعت نخبة من قادة الفكر والمبتكرين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة رائدة في القطاعات المعنية، وأتاحت فرصاً لتبادل أهم الرؤى والأفكار حول أفضل الممارسات المعتمدة لمواجهة التغير المناخي.

وخلال الجلسة أكّدت المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار، ضرورة مواصلة التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وصياغة السياسات والحلول العملية لضمان غدٍ أفضل للمجتمع الإماراتي.