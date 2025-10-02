Al Bayan
الإمارات

ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة إبراهيم بن أحمد المعلا

أم القيوين
راشد بن سعود خلال العزاء بحضور طالب بن صقر
راشد بن سعود خلال العزاء بحضور طالب بن صقر

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.