86 موقعاً للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي

أطلقت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، أمس، حملة «أكتوبر الوردي» السنوية، التي تنظمها «القافلة الوردية»، بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي».

وشهدت عياداتها الثابتة الثماني، والعيادات الطبية المتنقلة الكبيرة والمصغرة التابعة لـ«القافلة الوردية» إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً غير مسبوق في يومها الافتتاحي، لإجراء الفحوص الطبية المجانية الأساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تشمل الفحوص السريرية والإشعاعية «الماموغرام» والتصوير بالأمواج الصوتية، في أكثر من 86 موقعاً في دولة الإمارات.

وأعدت «القافلة الوردية» برنامجاً متكاملاً من الفعاليات التثقيفية وورش العمل التفاعلية، التي تناسب كافة المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات والفئات العمرية، وتستهدف رفع الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، من خلال الفحص الدوري والذاتي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات للشركات والمؤسسات، تشمل «العيادة المتنقلة»، و«اليوم الصحي»، و«المحاضرات التوعوية».

وقالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تترجم حملة أكتوبر الوردي رؤيتنا لتعزيز الوعي المجتمعي وترجمته إلى ثقافة صحية مسؤولة تتمثّل بالوقاية والخطوات الاستباقية لحماية المجتمع، فمن خلال جهود الجمعية والقافلة الوردية وشراكاتنا الاستراتيجية تقدم الحملة نموذجاً لإحداث التغيير الإيجابي، وتشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل بناء منظومة متكاملة من الوعي، والدعم النفسي».

وأضافت الملا: «أثبتت الشارقة أنها بيئة حاضنة للمبادرات الصحية والإنسانية الرائدة، وتتماشى الحملة مع هذا النهج الوطني، وتعكس مكانة دولة الإمارات التي تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتها، بوصفها سبّاقة في الاستثمار في الوقاية والدعم المبكر، فالحملة تحوّل تجربتها في مكافحة سرطان والوقاية منه إلى نموذج يلهم المنطقة والعالم».