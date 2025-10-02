«بيت الخير» تدعم كبار المواطنين والمقيمين بـ 9.1 ملايين درهم

أعلنت جمعية بيت الخير عن حجم إنفاقها لدعم كبار المواطنين والمقيمين، الذين يعدون في مقدمة الفئات المستهدفة من نشاطها الخيري، مشيرة إلى بلوغه 9,126,453 درهماً، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، تم إنفاقه لرعايتهم وإسعادهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والصحية، واستفاد منه 2111 مسناً.

وتوزع هذا الدعم بين 4,193,079 درهماً لكبار المواطنين، منها 1,418,879 درهماً، منها كمساعدات طارئة، لمواجهة ظروف إنسانية وصحية بهدف نجدتهم وتحسين جودة حياتهم، والذين بلغ عددهم 250 مسناً.

بينما تم إنفاق 2,240,600 درهم كمساعدات نقدية قدمت لإسعاد 409 من كبار المواطنين، حتى يتمكنوا من الصرف على احتياجاتهم، وتم إنفاق الباقي، وقيمته 498,600 درهم، كدعم غذائي توخى كفاية هؤلاء المسنين والارتقاء بمعاشهم، واستفاد منه 415 مسناً منهم.

مساعدات

أما بالنسبة لكبار المقيمين، فقد أنفقت الجمعية عليهم 4,933,374 درهماً، منها 3,845,374 درهماً، قدمت لهم كمساعدات طارئة لمواجهة ظروف إنسانية وصحية، بهدف نجدتهم وتحسين جودة حياتهم.

والذين بلغ عددهم 345 مسناً محتاجاً، بينما تم إنفاق 886 ألف درهم كمساعدات نقدية قدمت لهم بشكل شهري لإسعاد 369 مسناً مستحقاً، حتى يتمكنوا من الصرف على احتياجاتهم، وتم إنفاق الباقي، وقيمته 202 ألف درهم، كدعم غذائي توخى كفاية هؤلاء المسنين والارتقاء بمعاشهم، واستفاد منه 310 مسنين.

رعاية

يضاف هذا الدعم إلى ما يلقاه كبار المواطنين عموماً من رعاية داخل أسرهم محدودة الدخل، التي تتلقى العديد من أشكال الدعم، حيث بلغت قيمة الدعم النقدي الشهري لأفراد هذه الأسر من يناير 2025 وحتى سبتمبر 7,445,000 درهم، في حين وصل ما أنفق على الدعم الغذائي الموجه لهم 4,169,692 درهماً، بالإضافة إلى ما تستفيد منه هذه الأسر خلال رمضان والعيدين من دعم إضافي لإسعادهم.