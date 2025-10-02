«الأعمال الخيرية» تطلق حملة المساجد والآبار

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة المساجد والآبار لعام 2025، تحت شعار «عطاءٌ يبقى وأثرٌ يدوم»، بهدف بناء وصيانة وتأثيث المساجد، إلى جانب حفر وصيانة الآبار، وتوفير مياه الشرب في المناطق الفقيرة حول العالم، وذلك تعزيزاً لدور الهيئة التنموي في خدمة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن إطلاق الحملة يأتي استجابة لاحتياجات مُلحّة في القرى النائية، التي يعاني سكانها من مشقة الحصول على مياه الشرب النظيفة.

ويؤدون صلاتهم في أماكن غير مهيأة، أو في مساجد قديمة، قد تشكل خطراً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تترك بصمة إنسانية دائمة، عبر مشاريع تنموية تحقق أثراً مستداماً وأجراً متواصلاً.

معايير

ولفت إلى أن مشاريع الحملة ستنفذ وفق معايير الاستدامة، من خلال تزويد المساجد والآبار بالطاقة الشمسية، بما يضمن ديمومة الاستفادة منها، موضحاً أن نطاق الحملة يشمل عدداً من الدول الأفريقية والعربية.