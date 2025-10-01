Al Bayan
مبوبمباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

ولي عهد الشارقة يشهد حفل زفاف حسن النومان

undefined's profile picture

وام

دبي

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه عبدالله حسن عبدالله النومان، بمناسبة زفاف نجله حسن على كريمة خالد سالم حمد الشامسي.

وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وهنأ سموهم العريس وذويه، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين، ويرزقهما حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.