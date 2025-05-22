منصور بن زايد وسعود بن صقر وخالد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح الكتبي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة خالد بن لاحج الحلامي الكتبي.

وخليفة عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة سلطان سالم المسافري الكتبي، ومحمد راشد بوالظلوع الكتبي إلى كريمة خليفة راشد محيان الكتبي، وذلك في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك». وقدم سموهما التهاني للعرسان وذويهم، متمنيان لهم حياة أسرية سعيدة.

كما حضر الحفل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وقدم سموهم التهاني للعريسين وذويهما.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين، وجمع من المدعوّين، وتخللته عروض متنوّعة قدمتها فرق تراثية.