هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ مشاريع إنسانية في سوريا

نفذ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في سوريا، شملت توزيع طرود غذائية، وكسوة عيد، وكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفقد الوفد الذي ترأسه الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، احتياجات المناطق المتضررة من الحرب كصيانة الآبار وترميم المساجد، ومشاريع الطاقة الشمسية، وذلك في مدن ريف دمشق، وحمص، ودرعا، وحماة.

وزار الوفد سفارة الدولة في دمشق، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التنمية، وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور خالد الخاجة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعم الأشقاء في سوريا، وتقديم المساعدات النوعية، التي تسهم في تحسين حياة الأيتام والمرضى والمصابين والأسر المتعففة، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على توجيهاته الدائمة بتوسيع مساحات العطاء، وإلى سفارة الدولة في دمشق وإلى المحسنين والمحسنات، الذين وضعوا ثقتهم في بالهيئة ومبادراتها.