«طرق الشارقة» تدشن 9 حافلات جديدة مطابقة لمعايير Euro 5

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تدشين 9 حافلات جديدة مطابقة لمواصفات Euro 5 لانبعاثات العادم، لينضم بذلك هذا الأسطول الحديث إلى شبكة النقل العام في الإمارة، ويصل العدد الإجمالي للحافلات قيد التشغيل إلى 138 حافلة.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن تدشين الحافلات الجديدة يعكس التزام الهيئة بتوسيع وتطوير أسطول النقل العام، بما يواكب النمو السكاني المتزايد في الإمارة، والطلب المتنامي على خدمات النقل الجماعي، وقال: «نسعى من خلال هذه الإضافة النوعية إلى توفير خيارات نقل آمنة وموثوقة، تحقق الراحة للركاب، وتتماشى مع رؤى حكومة الشارقة الرامية إلى تعزيز معايير صديقة للبيئة، وتقديم حلول نقل مستدامة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة».

وأضاف أن الحافلات الجديدة تتميز بتقنيات حديثة وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، فضلاً عن انخفاض معدلات انبعاثاتها، الأمر الذي يعزز توجهات الهيئة نحو منظومة نقل جماعي مستدامة تدعم سلامة البيئة وتحافظ على جودة الهواء، كما أن هذه المواصفات تعكس حرص الهيئة على تقليل البصمة الكربونية، والمساهمة في الحد من التلوث الناتج عن المركبات، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب.

من جانبه أكد عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن تدشين هذه الحافلات الجديدة يمثل إضافة نوعية لمسيرة تطوير قطاع النقل الجماعي في الشارقة، موضحاً أن الهيئة تعمل باستمرار على رفع كفاءة الأسطول وتزويده بأحدث الحافلات وأكثرها أماناً وملاءمة لاستخدام الجمهور.