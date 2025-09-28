«بيت الخير» توزع 20 ألف وجبة للعمال خلال الصيف

وزعت جمعية بيت الخير نحو 20 ألف وجبة على العمال في إمارة دبي، خلال فصل الصيف، ضمن مشروعها الإنساني الرائد «الطعام للجميع»، حيث يتم تقديم الوجبات بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بمناطق مختلفة من الإمارة، وذلك في إطار حرص الجمعية على دعم الفئات الأكثر حاجة، وتوفير وجبات صحية ومتوازنة للعمال في الأجواء الحارة.

كما شاركت الجمعية في حملة حظر العمل وقت الظهيرة، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي امتدت من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، وذلك من خلال توزيع 1050 وجبة مبردة على العمال في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى توزيع هدايا ومستلزمات شخصية لدعم 158 عاملاً، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة المتمثلة بحماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة المرتفعة خلال ساعات الذروة، عبر الالتزام بفترات الراحة وتوفير المياه وظروف العمل الملائمة، ومتابعة تطبيق الحملة في مواقع العمل، لضمان سلامة العاملين.

ويأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية «بيت الخير» لتنظيم برامج ومبادرات نوعية لدعم العمال والمحتاجين على مدار العام، بما يعكس التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة الخير والعطاء، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق العمال، وتحسين ظروف حياتهم اليومية.