حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان حصة الشامسي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عقب صلاة المغرب، أمس، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثمان المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي، حرم سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، التي وافتها المنية اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي.

كما أدى الصلاة الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والشيوخ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وأبنائه الكرام، في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.