ورش توعوية بمخاطر عدم ترك مسافة بين المركبات

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ممثلة بإدارة التثقيف المروري، سلسلة من الورش التوعوية، تزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الداخلية، للحد من مخالفات عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، في إطار جهودها المستمرة، لتعزيز السلامة المرورية، ونشر الثقافة المرورية في المجتمع.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الورش تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل الحوادث الناتجة عن التصادم الخلفي، والتي تعد من الحوادث الشائعة في الطرقات، بسبب عدم الالتزام بترك المسافة الآمنة.